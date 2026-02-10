Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом

Канье Уэст анонсировал специальное выступление в Нидерландах, которое станет его первым полноценным сольным концертом в Европе с 2014 года.
Шоу под названием «Только одна ночь» состоится 6 июня на стадионе GelreDome в городе Арнем. Организаторы называют предстоящее событие «редким и незабываемым моментом для поклонников».
Они обещают, что это будет не просто концерт, а масштабное представление, сравнимое с легендарным выступлением Уэста на той же арене в 2012 году. Стадион GelreDome — один из крупнейших крытых стадионов Нидерландов с раздвижной крышей и вместимостью 41 тыс. зрителей.
Концерт в Арнеме откроет серию ограниченных европейских выступлений музыканта, следующее из которых запланировано на 18 июля в итальянском городе Реджо-Эмилия.
Предполагается, что вскоре могут быть объявлены и другие даты. Продажа билетов начнется с предварительной регистрации 12 февраля, а общая продажа стартует 13 февраля. Сейчас Уэст готовится к выходу нового сольного альбома, «Bully», релиз которого запланирован на 20 марта.