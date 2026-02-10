Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу
В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий

Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее

Фото: Eva Gallery

В Москве на Остоженке, 5, открылось новое пространство для современного искусства ― Eva Gallery. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе культурной площадки.

Первая выставка ― «Быть» ― посвящена размышлениям о духовном развитии и победе творческой мысли над страхами и слабостями. Проект отражает российское современное искусство конца XX — начала XXI века.

В коллекцию Eva Gallery вошли работы таких художников, как Валерия Гай Германика, Лика Церетели, Даша Мальцева, Анастасия Посохина и Ольга Тихонова. 

1/9
© Eva Gallery
2/9
© Eva Gallery
3/9
© Eva Gallery
4/9
© Eva Gallery
5/9
© Eva Gallery
6/9
© Eva Gallery
7/9
© Eva Gallery
8/9
© Eva Gallery
9/9
© Eva Gallery

По словам куратора выставки Евгении Васильевой, «Быть» исследует художественное творчество как акт свободы, позволяющий существовать вопреки обстоятельствам. «Это движение сквозь сомнение и сопротивление, отказ от навязанных форм и готовых ответов», ― пояснила она. 

Выбор адреса для Eva Gallery не случаен: на рубеже XIX–XX веков  на Остоженке, 5, располагались квартиры и мастерские московской интеллигенции. «Эта улица всегда привлекала людей, для которых важны смысл и свобода мысли. Архитектура новой галереи была разработана так, чтобы создать анфиладное выставочное пространство со светлыми стенами, которые позволяют искусству существовать вне привычных рамок и стереотипов», ― отметили в Eva Gallery.

Расскажите друзьям