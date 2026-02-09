Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
На катке в Парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»

Фото: @smeshariki_official

14 февраля на катке в Парке Горького в Москве пройдет «Бал Бараша и Нюши». Об этом говорится в официальном аккаунте «Смешариков» в инстаграме*.

Cобытие называют тематическим вечером для тех, кто вырос на «Смешариках». Будет два сеанса: в 17:30–19:00 и 19:30–21:00.

Посетителям обещают:

— бал на льду под музыку из «Смешариков»;
— конкурсы и задания от ведущего;
— фотозону с персонажами мультсериала;
— раздачу мерча и тематических ободков;
— фотосессию с Нюшей и Барашем.

Недавно появился тизер лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Он выйдет в прокат 6 августа 2026 года. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры».

*   Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

