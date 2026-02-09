На катке в Парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»

14 февраля на катке в Парке Горького в Москве пройдет «Бал Бараша и Нюши». Об этом говорится в официальном аккаунте «Смешариков» в инстаграме*.



Cобытие называют тематическим вечером для тех, кто вырос на «Смешариках». Будет два сеанса: в 17:30–19:00 и 19:30–21:00.