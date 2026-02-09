Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»

Кира Найтли («Искупление», «Пираты Карибского моря»), Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого») снимутся в фильме «Худшие» («The Worst»). Об этом сообщил Deadline.
Картина описывается как черная комедия, сценарий которой написал Саймон Вудс. Он же выступил режиссером проекта. Продюсерами стали Энди Берг и Джон Сакс из Eclipse Films, а также Джош Хайамс из Promise Pictures.
Лента расскажет о светской львице Эмили Фишер (Викандер) и ее муже Максе, которые приглашают в свой новый замок во Франции богатых друзей. Среди них оказываются люди, которые терпеть друг друга не могут.
Консультантка по вопросам разнообразия Холли (Найтли) постоянно конфликтует ко всеми, пока у нее не начинается мигрень. Дэнни, остроумный агент по подбору талантов, при любом удобном случае упоминает имена своих клиентов.
Когда вечер выходит из‑под контроля и мрачные секреты гостей раскрываются, в центре хаоса оказывается официантка Ниам. Ее роль в фильме исполнит Эрин Келлиман.
«Я хочу, чтобы зрители получили огромное удовольствие от просмотра фильма „Худшее“ — чтобы их захватили эти яркие, очень комичные персонажи, их запутанные, неловкие отношения и вся эта неловкость», — сказал Вудс.
Он подчеркнул, что хочет бросить вызов зрителям, предложив им полюбить этих людей. По словам кинематографиста, он создаст фильм, полный неожиданных поворотов.
Исполнительными продюсерами проекта выступят Фредерик Фиоре, Райан Уикерс и Андрей Камаровский из Logical Pictures Group. Также над лентой будут работать Дейв Бишоп, Джеймс Пью и Джордж Гамильтон из Protagonist.