На катке в Парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу
В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина

Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»

Фото: Eric Charbonneau/Getty Images

Кира Найтли («Искупление», «Пираты Карибского моря»), Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого») снимутся в фильме «Худшие» («The Worst»). Об этом сообщил Deadline.

Картина описывается как черная комедия, сценарий которой написал Саймон Вудс. Он же выступил режиссером проекта. Продюсерами стали Энди Берг и Джон Сакс из Eclipse Films, а также Джош Хайамс из Promise Pictures.

Лента расскажет о светской львице Эмили Фишер (Викандер) и ее муже Максе, которые приглашают в свой новый замок во Франции богатых друзей. Среди них оказываются люди, которые терпеть друг друга не могут.

Консультантка по вопросам разнообразия Холли (Найтли) постоянно конфликтует ко всеми, пока у нее не начинается мигрень. Дэнни, остроумный агент по подбору талантов, при любом удобном случае упоминает имена своих клиентов.

Когда вечер выходит из‑под контроля и мрачные секреты гостей раскрываются, в центре хаоса оказывается официантка Ниам. Ее роль в фильме исполнит Эрин Келлиман.

«Я хочу, чтобы зрители получили огромное удовольствие от просмотра фильма „Худшее“ — чтобы их захватили эти яркие, очень комичные персонажи, их запутанные, неловкие отношения и вся эта неловкость», — сказал Вудс.

Он подчеркнул, что хочет бросить вызов зрителям, предложив им полюбить этих людей. По словам кинематографиста, он создаст фильм, полный неожиданных поворотов.

Исполнительными продюсерами проекта выступят Фредерик Фиоре, Райан Уикерс и Андрей Камаровский из Logical Pictures Group. Также над лентой будут работать Дейв Бишоп, Джеймс Пью и Джордж Гамильтон из Protagonist.

