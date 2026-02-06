Остин Батлер сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в фильме Эдварда Бергера

Роуз Бирн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналд’с» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
На Соловках реконструируют гостиницу XIX века
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»

Остин Батлер сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в фильме Эдварда Бергера

Фото: А24

Американский актер Остин Батлер («Элвис», «Байкеры») сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в новом фильме Эдварда Бергера («Конклав», «На Западном фронте без перемен»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сценарий картины, у которой пока нет названия, напишет номинант на «Оскар» Зак Бэйлин («Король Ричард»). Проект описывается как биографическая лента, основанная на книге о жизни знаменитого атлета.

Бергер станет сопродюсером фильма наряду со Скоттом Студером, работавшм над «Франкенштейном» и «Академией „Амбрелла“», и Ником Несбитом. Бэйлин, Джош Шлик и Зак Фрогновски выступят исполнительными продюсерами байопика.

Лэнс Армстронг был самым титулованным и известным велогонщиком в мире, выигравшим Тур де Франс семь раз подряд с 1999 по 2005 год. В 2012 году его уличили в допинге, лишили всех наград и пожизненно дисквалифицировали. Сперва спортсмен отрицал обвинения, но в 2013 году публично признал свою вину.

Ранее стало известно о еще одном готовящемся проекте Бергера. По информации СМИ, режиссер поставит ленту под названием «Страдивариус» для Netflix. Фильм расскажет о противостоянии двух мастеров скрипок в Италии XVIII века.

