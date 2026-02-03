Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix

Немецкий режиссер Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На Западном фронте без перемен», снимет картину под названием «Страдивариус» для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий проекта напишет обладатель премии «Тони» Итамар Мозес, работавший над сериалом «Подпольная империя». Он, как сообщает СМИ, продал стримингу задумку фильма, основнную на театральной пьесе.

Netflix пока не подтвердил сделку. По информации источников медиа, разработкой ленты займется компания Бергера Nine Hours. Действие в ней развернется в Северной Италии XVIII века вокруг двух конкурирующих мастеров по изготовлению скрипок.

Для Мозеса, который преимущественно работает над спектаклями, «Страдивариус» станет возвращением к кинопроизводству. Ранее драматург писал сценарии сериалов «Дивный новый мир» (Peacock) и «Крик волка» («FX»).

