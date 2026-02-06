В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»

Фото: Международный Центр Рерихов

С 9 по 13 февраля в петербургском кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру». Об этом сообщает газета «Культура» со ссылкой на организаторов. 

На мероприятии подведут итоги юбилейного года 90-летия Пакта Рериха и откроют год 25-летия Музея-института семьи Рерихов. В день открытия состоится показ фильма «Петербург Рериха», выступят режиссер Сергей Циханович и продюсер Алексей Бондаренко. 

В программу фестиваля войдут также картины «Рерих. Северная одиссея», «Сквозь времена и пространства», «Рерихи. Завет учителя», «Старший сын. Юрий Рерих». Завершится фестиваль фильмом «История создания Музея-института семьи Рерихов». Вступительное слово произнесут директор музея Алексей Бондаренко и его заместитель Юлия Будникова.

Недавно «Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника Николая Рериха и его сыновей. В начале июля 2025 года Останкинский районный суд признал бесхозяйным имуществом 272 картины Рерихов. В 2017 году они были изъяты из владения «Международного центра Рерихов» после возбуждения уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег против спонсора организации Бориса Булочника.

Николай Рерих родился в 1874 году в Петербурге в дворянской семье. В 1893 году поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Окончил университет в 1898 году, училище — в 1897-м. Учился в том числе у Архипа Куинджи. Его дипломную картину «Гонец» приобрел известный коллекционер Павел Третьяков.

Среди его картин «Гонец. Восстал род на род», «Заморские гости», «Идолы», «Строят ладьи», «Гималаи», «Шамбала», «И не убоимся» и другие. Рерих написал также несколько философско-этических трудов.
 

Расскажите друзьям