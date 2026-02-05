«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой

В экспозиции ― рисунки, иллюстрации, акварели и графические этюды художницы разных лет. Будут как ранние работы, которые раньше не показывали широкой публике (например, серия «Знаки» 1989 года), так и новые вещи, среди них акварель «Кисточка» (2025) — фиксация бытового момента и одновременно размышление о границе между искусством и жизнью.