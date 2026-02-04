Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров

Netflix принял решение продлить комедийный сериал «Человек внутри» с Тедом Дэнсоном на третий сезон. Это произошло на фоне значительного снижения зрительского интереса ко второму сезону.
Это решение показывает, что стриминговый сервис не всегда руководствуется исключительно алгоритмами и цифрами просмотров при продлении проектов, особенно в случае комедий, производство которых обычно обходится дешевле масштабных драм.
Второй сезон, вышедший в ноябре 2025 года, не смог повторить успех дебюта. Он набрал лишь 9,8 млн просмотров и не попал в еженедельный топ-10 Netflix, в то время как первый сезон за аналогичный период собрал 21,6 млн.
Падение составило 55%, а зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes снизился с 90 до 69%. Однако критики продолжают высоко оценивать проект. По мнению Deadline, Netflix сделал ставку на авторитет творческой команды во главе с продюсером Майклом Шуром и звездой Тедом Дэнсоном, а также на долгосрочный интерес аудитории.
Во втором сезоне персонаж Дэнсона пенсионер Чарльз официально получил лицензию частного детектива, раскрыв дело о шантаже в университете, что открывает новые сюжетные возможности для продолжения.