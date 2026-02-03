Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию

Основную часть из них составляют граждане Омана, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. «С 15 февраля, то есть в преддверие Рамадана, они уже должны вернуться домой. Следующего пика мы ждем в апреле–мае», — рассказал основатель компании-туроператора «Свой-ТС» Сергей Войтович.



По его словам, в СМИ появляются сообщения о растущем спросе иностранных туристов именно на зимний отдых в России, однако больше всего туристов по-прежнему приезжает летом. «Ощущение возросшего потока зимой появляется не потому, что вырос спрос или возник новый тренд, а кардинально изменилась аудитория туристов. Раньше к нам ехали в основном пенсионеры из Европы, зима была не слишком подходящим для них временем. А сейчас мы принимаем гостей из стран Залива — это более молодая публика, активная, часто путешествующая, они совершают несколько зарубежных поездок в год и зимняя Россия для них экзотика», — пояснил эксперт.



Европейцы приезжали на более длительный срок и бронировали сильно заблаговременно, добавил Войтович. «Арабы — более спонтанные, приезжают также обычно на неделю, но немало и коротких поездок», — сказал он.



«Туристы из Европы также есть, но буквально единицы, это просто энтузиасты, едут окольными путями и самостоятельно, потому что турфирмам в Европе запрещено формировать пакеты в Россию. Но отложенный спрос на Россию на европейском рынке существует», — рассказал Войтович.



По словам Сергея Войтовича, пару лет назад из арабских стран ехали в основном очень состоятельные люди, бронирую все уровня премиум и люкс. Однако с ослаблением рубля и расширением знаний о России в страну поехали туристы и с более демократичными запросами. Тем не менее средний чек за тур у арабского туриста составляет от 1,5 тыс. долларов на человека.