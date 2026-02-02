Онлайн-кинотеатр Start и «Кинопоиск» представили новый трейлер второй половины третьего сезона «Вампиров средней полосы». Финальные серии начнут выходить с 27 февраля.
Третий сезон «Вампиров средней полосы» будет последним. Премьера его первой серии состоялась 1 ноября.
Всего в третьем сезоне будет 10 серий. Кульминацией станет битва смоленских и уральских вампиров.
К касту третьего сезона присоединились уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича (Егор Дружинин) в исполнении Никиты Тарасова, Евгении Дмитриевой, Марии Лисовой, Антона Косточкина, Софьи Шидловской, Дмитрия Миллера, Павла Братковского, Лауры Пицхелаури. Именно с ними предстоит столкнуться смоленским во главе с дедом Славой (Юрием Стояновым). Ушедшего в армию Глеба Калюжного заменила звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев.