К касту третьего сезона присоединились уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича (Егор Дружинин) в исполнении Никиты Тарасова, Евгении Дмитриевой, Марии Лисовой, Антона Косточкина, Софьи Шидловской, Дмитрия Миллера, Павла Братковского, Лауры Пицхелаури. Именно с ними предстоит столкнуться смоленским во главе с дедом Славой (Юрием Стояновым). Ушедшего в армию Глеба Калюжного заменила звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев.