Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»

«Меня привлекают фильмы, где суровое, жестокое и беспощадное сталкивается с прекрасным и божественным. В этой истории тропический лес выступает одновременно и антагонистом, и спасителем — это вечное природное противоречие лежит в основе того, что я хочу передать в фильме», — рассказал Борелли.