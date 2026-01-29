Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером

Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»

Певец и реалити-звезда Рей Джей не рассчитывает прожить дольше 2027 года. По его словам, из-за алкоголя и наркотиков его сердце повреждено и «работает всего на 25%». 

«2027-й для меня точно финал», — сказал музыкант в прямом эфире в инстаграме.  Показывая на сердце, он добавил: «Оно черное. Все, конец».

Исполнитель отметил, что «почти умер», когда его госпитализировали с пневмонией: тогда он ежедневно пил по четыре-пять бутылок спиртного и принимал по 10 таблеток аддералла. 

«Я облажался. Мне казалось, что я крепче. Я думал, что крупный, а значит, выдержу весь этот алкоголь, выдержу весь аддералл, выдержу все эти наркотики. Но не выдержал. Это сократило мое время здесь», ― поделился артист. 

В другом видео он поблагодарил за поддержку: «Со здоровьем у меня все не в порядке, так что спасибо всем, кто поддерживает и молится за меня во всем, через что я прохожу в больнице».

