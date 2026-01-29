Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»

Певец и реалити-звезда Рей Джей не рассчитывает прожить дольше 2027 года. По его словам, из-за алкоголя и наркотиков его сердце повреждено и «работает всего на 25%».
«2027-й для меня точно финал», — сказал музыкант в прямом эфире в инстаграме. Показывая на сердце, он добавил: «Оно черное. Все, конец».
Исполнитель отметил, что «почти умер», когда его госпитализировали с пневмонией: тогда он ежедневно пил по четыре-пять бутылок спиртного и принимал по 10 таблеток аддералла.
«Я облажался. Мне казалось, что я крепче. Я думал, что крупный, а значит, выдержу весь этот алкоголь, выдержу весь аддералл, выдержу все эти наркотики. Но не выдержал. Это сократило мое время здесь», ― поделился артист.
В другом видео он поблагодарил за поддержку: «Со здоровьем у меня все не в порядке, так что спасибо всем, кто поддерживает и молится за меня во всем, через что я прохожу в больнице».