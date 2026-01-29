В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

«На сегодняшний день Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно. ЛДПР считает такую систему несправедливой и предлагает не включать выходные в дни отпуска», ― сказал Слуцкий ТАСС.