В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах

Фото: Let’s Kick/Unsplash

Умные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы научились фиксировать еще два типа инцидентов: проведение дорожных работ и проезд по автомобильным полосам электровелосипедов и электросамокатов, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

На главных магистралях города работают более 1,5 тыс. камер.  В отличие от средств фотовидеофиксации, которые выявляют нарушения ПДД, они в режиме реального времени распознают опасные для движения случаи.

Теперь система видеоаналитики ЦОДД начала фиксировать проведение работ на дорогах. Специалисты выводят предупреждение на ближайшие табло и передают данные Дорожному патрулю. При несогласованных работах экипаж прибывает на место для проверки безопасности движения.

Кроме того, камеры научились обнаруживать движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей, которое запрещено ПДД и может создать опасную ситуацию. Получив сигнал с камер, Ситуационный центр сообщает об этом патрулю и ГАИ для предотвращения ДТП.

Недавно стало известно, что женщины на электросамокатах нарушают ПДД в пять раз реже мужчин. На их долю приходится менее 15% от общего числа зафиксированных нарушений и менее 13% случаев участия в ДТП.

