Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов

Министерство здравоохранения России установило временной лимит для первого прикладывания ребенка к груди матери — не позднее 1,5-2 часов после рождения, продолжительностью не менее 30 минут при отсутствии противопоказаний. Об этом сообщает ТАСС.



В документе, на которой ссылается ТАСС, также указано, что в акушерских стационарах должны создаваться условия для внедрения семейно-ориентированных перинатальных технологий. Минздрав также прописал возможность присутствия отца ребенка или другого члена семьи при родах, кроме случаев оперативных процедур. Рекомендуемое время пребывания женщины в стационаре после родов и при отсутствии осложнений — до трех суток. После операции кесарева сечения — до четырех суток.



Недавно британские археологи научились определять беременность древних людей по костям. Исследователи взяли образцы ребер, шейных позвонков и зубов женщин, измельчили их в порошок и нашли там половые гормоны — прогестерон и тестостерон. В останках тех, кто умер во время беременности, оказался значительно повышен уровень прогестерона. Тестостерон, наоборот, полностью отсутствовал.