В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»

«Нам важно создать пространство, где диалог о кино можно вести с самой разной аудиторией. Голос Юрия Стоянова знаком всем поколениям, и мы очень рады, что именно он стал нашим первым героем в этом семейном формате и поделился своим опытом и с маленькими зрителями, и со взрослыми», — отметила Елена Чехоева, директор по маркетингу кинотеатра «Москва».