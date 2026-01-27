Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья

Сидни Суини развесила ночью бюстгальтеры на Знаке Голливуда для рекламы ее новой линейки нижнего белья. Первой об акции сообщил таблоид TMZ, отметив, что она состоялась несколько дней назад.
Позже кадры своей ночной операции опубликовала в инстаграме* сама актриса.
По данным таблоида, у Суини было разрешение на съемки от FilmLA ― организации, через которые обычно оформляют разрешения на съемки локациях в городе и округе. Однако актрисе не позволяли трогать знак или залезать на него.
Голливудская торговая палата, которой принадлежит надпись Hollywood, заявила LA Times, что акция не была согласована. В Hollywood Sign Trust, некоммерческой организации, отвечающей за управление знаком, также ничего не знали об этой операции.
Как отметили в LA Times, хотя у команды Суини было общее разрешение от FilmLA на съемки в этом районе, запись видео непосредственно у надписи требует дополнительных согласований и оплаты лицензионного сбора.
По словам TMZ, Суини может грозить дело о незаконном проникновении на территорию и вандализме. В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что пока не получали исков против актрисы. В Голливудской торговой палате сказали, что «пока выясняют, как и на каких основаниях (если они вообще были) продакшен Суини получил доступ к территории у знака».
В соцсетях некоторые решили, что история постановочная. Блогер Jakey (@SolJakey), который четыре месяца назад тоже проводил манипуляции со Знаком Голливуда, сказал, что при приближении к достопримечательности сигнализация срабатывает в течение двух минут.
«Как только пересекаешь определенную границу, тут же срабатывает сигнализация, мгновенно поднимаются вертолеты и летят смотреть, кто там. Так вот, что я хочу сказать: она реально у надписи Hollywood. Это не ИИ, но у нее было разрешение на это. Ей не грозят обвинения в вандализме. Это, блин, чушь полная», ― считает блогер.
Бренд нижнего белья Syrn, который таким образом прорекламировала Суини, проинвестировал Джефф Безос, сообщали TMZ и US Weekly. По данным Puck, в проект также вложилась Бен Шверин — партнер частной инвесткомпании Coatue.