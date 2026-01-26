Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»

Nintendo представила первый взгляд на анимационный фильм «The Super Mario Galaxy Movie» — продолжение картины «Супербратья Марио. Фильм». Старт проката намечен на 3 апреля 2026 года.
В ролике впервые показали одного из любимых персонажей франшизы — динозаврика Йоши. Ранее его появление было лишь намеком в сцене после титров первого фильма.
К озвучке вернется звездный состав из первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). Сюжет пока не раскрывается.
Мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры.
Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа Боузера.