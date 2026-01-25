Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году

Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом в Spotify
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копии за почти 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад

Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году

Фото: Li Zhang/Unsplash

В России продажи новых электромобилей сократились на 30% (до 12 500 единиц) по сравнению с рекордным 2024 годом, когда продажи достигли 17 805 автомобилей. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков.

Безусловным лидером остается китайский Zeekr, но его продажи упали на 61%, составив 3000 автомобилей. На втором месте закрепился российский Evolute, который нарастил реализацию на 45% (до 1800). Третью позицию занял калининградский «Амберавто», продавший 1126 электрокаров модели А5. В первую пятёрку также вошли Avatr (978) и «Москвич» (880).

По данным Целикова, параллельно растет популярность других китайских марок. Среди них — D (843), Xiaomi (703) и Geely (463). Американская Tesla опустилась на девятую строчку с результатом в 449 проданных машин. Замыкает десятку бренд Ora (374), который ранее объявил о своем уходе с российского рынка.

По мнению экспертов, спад связан с общим сокращением рынка новых автомобилей в стране, недостаточным развитием зарядной инфраструктуры и ограниченным выбором доступных моделей.

