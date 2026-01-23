«Рыцарь семи королевств» стал самым высоко оцененным сериалом из вселенной «Игры престолов» на Rotten Tomatoes. Он получил рейтинг 95%. На это обратил внимание Forbes.
Этот показатель превзошел как рейтинг оригинальной «Игры престолов» (89%), так и результат спин-оффа «Дом дракона» (87%).
Среди всех отдельных сезонов франшизы первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» занимает четвертое место:
- «Игра престолов», 2-й сезон, — 97%
- «Игра престолов», 4-й сезон, — 97%
- «Игра престолов», 3-й сезон, — 96%
- «Рыцарь Семи Королевств» — 95%
- «Игра престолов», 6-й сезон, — 94%
- «Игра престолов», 5-й сезон, — 93%
- «Игра престолов», 7-й сезон, — 93%
- «Игра престолов», 1-й сезон, — 90%
- «Дом Дракона», 1-й сезон, — 90%
- «Дом Дракона», 2-й сезон, — 84%
- «Игра престолов», 8-й сезон, — 55%
«Рыцарь Семи Королевств» — приквел «Игры престолов». Проект основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за девяносто лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи в образе рыцаря Дункана Высокого и Декстер Сол Анселл в роли его юного оруженосца Эгга.
Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, которая также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.
Первый сезон сериала за первые три дня посмотрели 6,7 млн зрителей — это делает его одним из трех лучших стартов сериалов за всю историю HBO Max. Сериал уже продлили на второй сезон.