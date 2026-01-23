Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей

Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона

Фото: Netflix

Netflix не продлил сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

Премьера проекта состоялась на стриминговом сервисе 4 декабря. Согласно отчету Netflix, сериал собрал 19,8 млн просмотров за первые 28 дней. Он провел две недели в топ-10 англоязычных проектов платформы, однако затем интерес к сериалу резко упал: за последующие 17 дней он набрал лишь 4,8 млн просмотров.

Действие «Покинутых» происходит в середине XIX века на американском Западе, на территории сегодняшнего штата Орегон. Там поселилась набожная ирландка Фиона Нолан (Хеди), усыновившая четверых сирот.

Женщине приходится вступить в жестокое противостояние с европейскими аристократами, претендующими на занятые ее новой семьей земли. Ключевой фигурой этой группы выступает Констанция Ван Несс (Андерсон).

Сериал «Покинутые» создал Курт Саттер, автор сериала «Сыны анархии». Netflix заказал у него шоу из десяти эпизодов в 2022 году. Продюсерами проекта выступили Эмми Гринвис, Стивен Серджик, Отто Батхерст, а также Джон Паре.

Съемки шоу пришлось отложить из-за забастовок голливудских профсоюзов. В результате они начались весной 2024 года в Калгари. Саттер в ходе работы над сериалом покинул команду, съемки в итоге курировали Роб Аскинс и Батхерст.

В актерский состав вошли, помимо Хеди и Андерсон, Ник Робинсон, Дайана Силверс, Ламар Джонсон и Наталия дель Риего. Они сыграли приемных детей Фионы. В проекте также снялись Лукас Тилл, Эшлинг Франчози и Паттон Освальт.

Расскажите друзьям