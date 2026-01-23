Кинокомпания Neon назначила дату релиза нового фильма Стивена Содерберга «Кристоферы». Картина выйдет в ограниченный прокат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 10 апреля, а позже отправится в общенациональный и мировой прокат. Об этом сообщает Deadline.