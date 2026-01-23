Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify

Трек «Boys Don’t Cry» легендарной британской группы The Cure преодолел отметку в один миллиард стримов на платформе Spotify.
Это первый случай в истории коллектива, когда песня из их классического каталога достигает такого показателя. В честь этого события группа объявила о выпуске ограниченного издания EP, которое выйдет 21 апреля.
Главной его особенностью станет версия «Boys Don’t Cry», которую лидер группы Роберт Смит перезаписал еще в 1986 году для сборника синглов «Staring at the Sea», но которая до сих пор никогда не издавалась в цифровом формате.
Помимо редкой версии заглавного трека, EP включит ремастерированные би-сайды оригинального сингла 1979 года: «Plastic Passion», «Pillbox Tales» и «Do the Hansa». В 2024 году группа выпустила первый за 15 лет студийный альбом «Songs of a Lost World», а в 2025-м представила ремикс-версию «Mixes of a Lost World».
Группа также анонсировала возвращение на сцену в 2026 году с серией концертов в Великобритании и Европе, включая хедлайн-выступления на крупных фестивалях, таких как Primavera Sound и Rock Werchter.