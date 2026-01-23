«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»

Prime Video показал дебютный трейлер четвертого сезона «Непобедимого». Продолжение культового анимационного сериала выйдет 18 марта.
Главным антагонистом нового сезона станет Трэгг — верховный правитель жестокой инопланетной империи Вилтрам. Как сильнейший представитель своей расы, он сочетает невероятную мощь со стратегическим умом, что делает его самой серьезной угрозой для героев за всю историю сериала. Озвучит персонажа актер Ли Пейс («Стражи Галактики», «Основание»).
Сюжетная арка продолжит историю, начатую в третьем сезоне. Омни-Мен (Дж.-К.Симмонс), перешедший на сторону сопротивления, вместе с Алленом-Пришельцем (Сет Роген) отправляется на Землю, чтобы привлечь своего сына Марка (Стивен Ён) в ряды межгалактического альянса, борющегося против экспансии Вилтрамской империи.
Проект основан на серии комиксов Роберта Киркмана, Кори Уокера и Райана Оттли. В центре истории 17-летний Марк Грейсон, сын самого могущественного супергероя на планете Омни-Мена. Получив суперсилу, он пытается стать новым защитником Земли, но быстро понимает, что путь героя куда сложнее, чем он представлял.
В озвучке участвуют: Стивен Ён, Сандра О, Дж.-К. Симмонс, а также Сет Роген, Джейсон Манцукас, Зази Битз, Закари Куинто, Клэнси Браун, Марк Хэмилл и другие. Третий сезон стал самым популярным среди всех анимационных проектов Prime Video, а также был номинирован на премии Critics’ Choice и «Эмми» в 2024 и 2025 годах.
В третьем сезоне Марк Грейсон, оправляясь от предательства отца и разрушительных последствий их схватки, пытается заново найти свое место в мире супергероев. Центральной темой сезона становится возвращение вильтрумитов, которые начинают активно вмешиваться в дела Земли.