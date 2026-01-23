«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»

Главным антагонистом нового сезона станет Трэгг — верховный правитель жестокой инопланетной империи Вилтрам. Как сильнейший представитель своей расы, он сочетает невероятную мощь со стратегическим умом, что делает его самой серьезной угрозой для героев за всю историю сериала. Озвучит персонажа актер Ли Пейс («Стражи Галактики», «Основание»).