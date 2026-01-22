Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет

Лайза Миннелли в 2012 году. Фото: Fernando Leon/Getty Images

Лайза Миннелли выпустила первую музыку за 13 лет ― она добавила запись своего голоса к дип-хаус-треку, созданному с помощью ИИ.

Песня Миннелли «Kids, Wait Til You Hear This» стала частью альбома «Eleven Album». Пластинку выпустила компания ElevenLabs, специализирующаяся на ПО для синтеза речи и создании музыки. Аранжировки для треков написаны с использованием генеративного ИИ. 

«Я всегда верила, что музыка — это про связь и эмоциональную правду. Меня здесь заинтересовала идея использовать мой голос и новые инструменты ради выразительности, а не вместо нее. Этот проект уважает голос артиста, его выбор и его право собственности», ― заявила Миннелли. 

Энтузиазм певицы по поводу ИИ резко контрастирует с настроениями других людей в индустрии. Многие опасаются, что сгенерированная музыка сделает менее востребованными живых музыкантов и начнет имитировать чужие работы без должной компенсации. 

Всего в «Eleven Album» вошли 12 композиций, включая «Authorship» от Арта Гарфанкела из Simon & Garfunkel, в котором певец зачитал отрывок из своих мемуаров. На пластинке также присутствуют композиции от эстрадного исполнителя Майкла Файнстайна, рэпера Iamsu!, инди-автора Эмили Фолви и бразильского хитмейкера KondZilla. Послушать релиз можно на сайте ElevenLabs.

