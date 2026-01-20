Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе на покупку Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»

Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»

Фото: Anadolu / Getty Images

Майка Монро («Собиратель душ») и Пол Дано («Нефть») снимется в романтическом триллере «Вегас: история любви». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит ирано-американский режиссер Рамик Бахрани, номинированный на «Оскар» за фильм «Белый тигр». Сценарий написах Бахаре Азими, как утверждают источники СМИ, специально для Монро.

Бахрани уже приступил к съемкам, они проходят в Лас-Вегасе. В них принимают участие Брэндо Скленар («Горничная»), Майкл Шэннон («Нюрнберг»), Джуди Грир («Человек-муравей»), Бо Фокс, Максимилиана, Дилан Флэшнер и Наташа Ии.

Главная героиня истории — талантливый графический дизайнер Диллон (Монро), которая отчаянно ищет работу. Она погружается в страстный и неожиданный роман со сварщиком и отцом-одиночкой Фредди (Скленар).

Диллон скрывает, что живет в машине, а настороженные родственники Фредди стремятся защитить его. Ситуация осложняется возвращением Райдера (Дано) — обаятельного, но разрушающего все вокруг себя бывшего парня Диллон.

«Я провел больше года в Лас-Вегасе, чтобы написать сценарий и подготовить этот фильм — историю о людях, живущих на грани, которые не верят, что заслуживают любви, но все равно ее находят», — прокомментировал Бахрани.

Производством картины занимаются компании A/Vantage Pictures , Sugar Rush Pictures и Noruz Films, а ведущее финансирование предоставляет Juniper Productions. Среди продюсеров — Джеймс Майкл Берман, Джордан Молдо, Андреа Буко, Мэтью Линднер.

