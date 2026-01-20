Объявлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля

Организаторы 76-го Берлинского международного кинофестиваля опубликовали программу основного конкурса. Смотр пройдет с 12 по 22 февраля. Жюри в этом году возглавит немецкий режиссер Вим Вендерс.
Фестиваль откроет афганский ромком «No Good Men» режиссера Шахрбану Садат, которая также сыграла главную роль Нары, единственной женщины-оператора на кабульском телевидении. Это третий из пяти запланированных фильмов Садат, основанных на текстах Анвара Хашими.
«Выросшая в Афганистане, я верила, что хороших мужчин не бывает. Пока не обнаружила, что существует и другая реальность. Я надеюсь, этот фильм даст молодым женщинам надежду, а молодым мужчинам — пример», — говорит сама Садат.
В основном конкурсе за главные награды будут бороться 22 фильма:
- «У моря», реж. Корнель Мундруцо;
- «Дао», реж. Ален Гоми;
- «Пыль», реж. Анке Блонде;
- «Домашние истории», реж. Эва Тробиш;
- «Все в восторге от Билла Эванса», реж. Грант Джи;
- «Желтые буквы», реж. Илькер Чатак
- «Жозефина», реж. Бет де Араужу;
- «Спасение», реж. Эмин Алпер;
- «Одинокий человек в городе», реж. Тицца Кови и Райнер Фриммель;
- «Плач моей жены», реж. Ангела Шанелек;
- «Мухи», реж. Фернандо Эймбке;
- «Новый рассвет», реж. Ёситоси Синомия;
- «Нина Роза», реж. Женевьева Дюлюд-Деселль;
- «Королева на море», реж. Лэнс Хаммер;
- «Обрезка розового куста», реж. Карим Айноз;
- «Роза», реж. Маркус Шляйнцер;
- «Сумсум, Ночь звезд», реж. Махамат-Салех Харун;
- «Шепотом», реж. Лейла Бузид;
- «Вольфрам», реж. Уорвик Торнтон;
- «Все мы чужие», реж. Энтони Чэнь;
- «YO. Любовь — это мятежная птица», реж. Анна Фитч и Бэнкер Уайт;
- «Ночнорожденная», реж. Ханна Бергхольм.
Ранее также стало известно, что в конкурс короткометражных фильмов Берлинале вошла работа фотографа и режиссера из Якутии Евгении Арбугаевой. Картину «Чуура» покажут публике впервые. Ее действие развернется в арктической Сибири, где ученый из народа саха ищет древнее существо. Чтобы отыскать его, он спускается в глубины тающей вечной мерзлоты.