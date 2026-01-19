Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии

Одним из самых обсуждаемых моментов первой серии «Рыцаря семи королевств» ― приквела «Игры престолов» ― стала сцена с дефекацией одного из героев. Она удивила даже Джорджа Р. Р. Мартина, а шоураннеру сериала пришлось давать объяснения.
Туалетная сцена появилась в первые минуты дебютного эпизода. Молодой странствующий рыцарь сир Дункан (Питер Клэффи) оплакивает смерть сюзерена и наставника, сира Арлана из Пеннитри (Дэнни Уэбб). Хотя Дункан беден и неопытен, он решает участвовать в рыцарском турнире. Этот момент сопровождается музыкальной темой «Игры престолов», которая все нарастает. Когда музыка выходит на пик, сцена резко меняется кадром, на котором Дункан натуралистично справляет нужду, страдая от сильного поноса.
В интервью The Hollywood Reporter Джордж Р. Р. Мартин, автор литературного первоисточника и исполнительный продюсер сериала, признался, что этот момент стал для него неожиданностью.
«Не то чтобы мои персонажи не ходили в туалет, но обычно я не пишу об этом подробно. Когда я увидел черновой монтаж, я написал: „Что это такое? Откуда это взялось? Не уверен, что нам вообще так уж нужно это дерьмо“. Но [шоураннеру Айре Паркеру] почему-то это понравилось», ― сказал Мартин.
Сам Паркер сказал, что не хотел таким образом проявить неуважение к оригиналу. По его словам, в сценарии эта сцена описывалась как внутренний «зов к величию», который слышит герой, решаясь на поступок, к которому он пока не готов.
«Это немного страшно, и ты думаешь: „Окей, я буду тем самым парнем. Я сделаю это!“ Он поднимает меч. Он об этом думает. Но потом сталкивается с реальностью — насколько это трудно, насколько страшно, — и у него буквально все внутри переворачивается. Потому что он еще не герой, понимаете? Мы просто хотим сказать, что Дункан еще не герой. Он просто дерзкий пацан с нервным желудком — прямо как я. И как бы сильно тебе ни хотелось сделать что-то великое, как только приходит время действительно пойти и сделать это, все становится куда сложнее», ― пояснил создатель шоу.
Не смотря на спорную сцену, в целом старт «Рыцаря Семи Королевств» получил положительные отзывы. На Metacritic у сериала 75 баллов из 100 от критиков и 7,5 из 10 ― от зрителей.