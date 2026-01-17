Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина

Актер Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера в трилогии приквелов, на фан-встрече в Новом Орлеане рассказал, что его прическа в фильме «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов» была париком.
Часть реквизита со съемочной площадки актер увез с собой. «У меня есть пара маленьких косичек Падме из второго эпизода, <…> пара световых мечей, которые, возможно, не предназначались для того, чтобы я забирал их домой», — поделился Кристенсен. Он также рассказал, как во время съемок в Австралии упаковал один из мечей и отправил его в Канаду почтой, указав, что купил диджериду — духовой музыкальный инструмент.
Вчера Lucasfilm объявила, что Кэтлин Кеннеди покидает пост президента после 14 лет руководства студией. Она наиболее известна тем, что курировала перезапуск «Звездных войн», при ней вышел такой хит, как «Пробуждение силы». В то же время именно она стояла за первым в истории франшизы кассовым провалом — фильмом «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
Теперь должность президента и креативного директора займет Дейв Филони, работавший над многими анимационными проектами студии. Он будет руководить Lucasfilm вместе с Линвен Бреннан, которая назначена сопрезидентом. Кеннеди останется в студии как продюсер и займется будущими блокбастерами — «Мандалорец и Грогу», а также «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.