Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло

Покидающая пост главы студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что сожалеет о решении снять фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» — вернее о том, что предложила сделать это слишком рано. Об этом она рассказала в интервью Deadline.
«Нет, у меня нет никаких сожалений. Ну, может, немного о фильме „Хан Соло. Звездные войны: Истории“. Я привлекла к проекту Лоренса Касдана, и мы были так вдохновлены этой идеей. Но когда ты уже погружена в работу, то понимаешь: в самой своей основе, концептуально, ты не можешь заменить Хана Соло, по крайней мере сейчас», — сказала Кеннеди.
Она добавила: «Каким бы прекрасным ни был [исполняющий роль Хана Соло] Олден Эренрайк — а он действительно был хорош и является замечательным актером, — мы поставили его в невозможную ситуацию. А когда ты уже в нее попал и взял на себя обязательства, приходится идти до конца. Думаю, я немного сожалею об этом, но не о самом процессе кинопроизводства. У меня нет сожалений на этот счет. Просто я считаю, что концептуально мы сделали это слишком рано».
Вчера Lucasfilm объявила, что Кеннеди покидает пост президента после 14 лет руководства студией. Она наиболее известна тем, что курировала перезапуск «Звездных войн», при ней вышел такой хит, как «Пробуждение силы». В то же время именно она стояла за первым в истории франшизы кассовым провалом — фильмом «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
Теперь должность президента и креативного директора займет Дейв Филони, работавший над многими анимационными проектами студии. Он будет руководить Lucasfilm вместе с Линвен Бреннан, которая назначена сопрезидентом. Кеннеди останется в студии как продюсер и займется будущими блокбастерами — «Мандалорец и Грогу», а также «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.