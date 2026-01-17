В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»

В Роспатент подали заявку на регистрацию кафе «Абьюзивные отношения» в Москве. На это обратил внимание телеграм-канал «Бюро названий».



Автором заявки оказалась Юлия Бегиджанова. Это психолог, которая работает с тревогой, выгоранием, финансовым стрессом и кризисами в паре.



Недавно в Москве закрылся последний бар «Дорогая, я перезвоню». Заведение в Пятницком переулке работало 12 лет. Команда не стала устраивать прощальную вечеринку. Она написала в соцсетях, что здание бара опечатали 13 января. «Вот так одним днем ушла целая эпоха», — отметили представители бизнеса.