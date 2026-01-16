В Приморье отловили троих тигров с начала года
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет

Фото: Universal Pictures

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала в своем телешоу, что подвергалась буллингу из‑за внешности в возрасте 10 лет. Люди критиковали артистку, несмотря на юный возраст.

С травлей Бэрримор столкнулась после выхода фильма «Инопланетянин». В нем Дрю сыграла младшую сестру главного героя. По словам актрисы, ей больно смотреть на свои снимки тех времен.

«Эта фотография просто разбивает мне сердце. Мне было 10 лет, и все вокруг говорили мне: «Ты выглядишь не так, как в «Инопланетянине». Ты слишком полная. Ты недостаточно блондинка. Ты недостаточно взрослая. Ты слишком юная. Ты невысокая», — вспомнила Бэрримор.

Она подчеркнула, что понятия не имеет и сегодня, какой «должна была быть» для всех людей, обижавших ее. «В 10 лет ты не знаешь себя», — добавила артистка.

