Владимир Кехман ушел с поста худрука Михайловского театра

В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона-2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»

Владимир Кехман ушел с поста худрука Михайловского театра

Фото: Михайловский театр

Владимир Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра после почти 19 лет работы. Об этом говорится в телеграм-канале театра. 

Исполняющим обязанности худрука назначен Александр Соловьев. Последние пять лет он занимал должности музыкального руководителя и главного дирижера театра. 

Кехман был назначен генеральным директором Михайловского театра в мае 2007 года. В 2015-м он занял пост художественного руководителя. В качестве режиссера Кехман поставил в театре оперы «Дама с камелиями», «Богема», «Пиковая дама».

«Благодаря глубокой, системной работе Владимира Кехмана за эти годы Михайловский театр стал одним из ведущих музыкальных театров России, важным явлением культурной жизни не только Петербурга, но и всей страны. С 2007 года в Михайловском театре состоялось более 60 премьер, театр провел десятки масштабных гастрольных туров по России и за рубежом, начал сотрудничество с ведущими артистами, режиссерами, дирижерами и художниками современности», ― заявили в театре. 

В июле 2025-го у Кехмана прошел обыск, а после на него завели уголовное дело о присвоении и растрате средств при реконструкции МХАТа. По части 4 статьи 160 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце того же месяца «Фонтанка» сообщила, что руководитель МХАТа стал фигурантом второго уголовного дела ― о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2022 году глава компании — подрядчика театра купил Кехману за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес». Оформил он машину на одну из своих фирм, но передал гендиректору МХАТа в личное пользование. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта». Как отмечала «Фонтанка», эти новые обвинения ― продолжение расследования дела о растрате.

В конце сентября Кехмана сняли с должности гендиректора МХАТа. Его сменила на этом посту Елена Булукова, которая была директором Центрального театра кукол им. Образцова. Сейчас Кехман находится под подпиской о невыезде.

В 2015 году Владимир Кехман убрал оперу «Тангейзер» из репертуара новосибирского театра. Он публично критиковал постановку режиссера Тимофея Кулябина, называя ее кощунством и оскорблением чувств верующих.

Расскажите друзьям