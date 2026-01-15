Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона 2»

Мультфильм «Как приручить дракона» вышел в 2010 году и получил два полнометражных продолжения, не считая анимационного сериала и короткометражного спин-оффа. В 2025 году по мотивам первой ленты сняли игровой ремейк с Мэйсоном Темзом и Нико Паркер в главных ролях.