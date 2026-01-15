Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Алиса Бирюкова родилась в 1986 году. Окончила Владимирский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ), ныне Финансовый университет при Правительстве РФ. С 2014 года работала на посту замдиректора департамента культуры Владимирской области, а спустя 4 года возглавила его. В августе 2022 года Бирюкова перешла на пост директора музея-заповедника «Горки Ленинские» в Московской области.