Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта

В связи с этим ведомство рекомендует заранее оформить новые биометрические загранпаспорта, срок действия которых составляет десять лет. В сообщении департамента подчеркивается, что после указанной даты въезд и пребывание в Польше с пятилетним паспортом будут считаться незаконными.