Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99'ers» с Эмили Бейдер

Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино

Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99'ers» с Эмили Бейдер

Фото: emily_bader

Актриса Эмили Бейдер из ромкома «Отпуск на двоих» снимется в фильме «The 99'ers», который создаст Николь Касселл, известная по сериалам «Сирены» и «Хранители». Об этом сообщил Deadline.

Бейдер сыграет бывшую звезду футбола Мию Хамм. Спортсменка входила в женскую сборную США, которая выиграла чемпионат мира в 1999 году. Участницы команды одержали победу над сборной Китая в драматической серии пенальти.

Хамм признана одной из величайших футболисток, которая помогла женскому футболу стать широко известным и популярным. Карьера девушки началась в 1987 году в возрасте всего 15 лет.

Хамм дважды была лучшей футболисткой мира по версии FIFA. В 2007 году ее включили в Национальный зал славы футбола. Многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка, сегодня она — совладелица клубов Los Angeles и Angel City.

Касселл напишет сценарий фильма о грандиозном успехе Хамм и ее коллег вместе с Кэти Лавджой, Даной Стивенс и Питером Хеджесом. Продюсерами проекта станут Лиза Часин, Хейли Стул, Росс Гринберг, Марла Мессинг, Джилл Мазурски и Криста Смит. Ленту выпустит Netflix.

Расскажите друзьям