Аналитики: Старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России

Старый Новый год регулярно празднуют 35% жителей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «ОнИн». В нем участвовали более 2,5 тыс. респондентов.
Оказалось, что чаще всего праздник отмечают молодые люди в возрасте 18—24 лет и люди старше 65 лет. Среди этих категорий старый Новый год регулярно празднуют 41 и 43% опрошенных. При этом 34% миллениалов (25—34 года) провожают Старый Новый год ежегодно, 38% — время от времени, а около четверти (28%) не отмечают вовсе.
«Формат празднования остается преимущественно домашним: 67% мужчин и 68% женщин проводят старый Новый год в кругу семьи. Среди женщин самыми популярными традициями оказались приготовление праздничного ужина (30%) и повторение новогодних ритуалов (10%). Мужчины чаще всего уделяют время просмотру новогодних фильмов (29%), а также походам в гости (17%)», — говорится в исследовании.
Больше всего праздник любят москвичи — 39% из них отмечают Старый Новый год. Высокий процент отмечающих также в Екатеринбурге (33%), Петербурге (31%), Нижнем Новгороде (25%) и Казани (21%).
В этом году рабочая неделя после новогодних праздников началась с морозов и обильных снегопадов. Как не поддаться унынию, когда за окном почти всегда темно, морозно и снежно? «Афиша Daily» попросила поделиться лайфхаками жителей Севера, которые несколько месяцев живут в условиях полярной ночи.