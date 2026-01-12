Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»

Исследовательская компания Mediascope подсчитала аудиторию российских телеграм-каналов в октябре — декабре 2025 года. 13,8% зрителей пришлось на «Россию 1». Это около 2,55 млн россиян.
Второе место занял НТВ с результатом 9% (около 1,7 млн человек), третье — Первый канал (7%). Далее в рейтинге следуют Пятый канал (6,9%), «Рен-ТВ» (6,4%) и «Домашний» (5,2%). В первую десятку также вошли ТНТ (4,4%), СТС (4,2%), «ТВ-центр» (3,5%) и «ТВ-3» (3,3%).
Детские телеканалы «Карусель» и «Мульт» заняли 11-е и 22-е места с долей аудитории 3,1% и 0,7% соответственно.
Тем временем в Великобритании вступил в силу запрет на рекламу вредной еды по телевидению до 21.00, а также полный запрет на такую рекламу в интернете.
Под ограничения попали продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли, включая пиццу, чипсы, картофель фри и сладкие хлопья. Мера направлена на борьбу с детским ожирением.