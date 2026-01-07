В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00

В Великобритании вступил в силу запрет на рекламу нездоровой пищи по телевидению до 21:00, а также полный запрет такой рекламы онлайн. Об этом пишет The Guardian.



Согласно новым правилам, нельзя будет демонстрировать еду с большим количеством жира, сахара и соли, в том числе пиццу, чипсы, картофель фри, овсяные хлопья и мюсли. Меру объяснили борьбой с ожирением у детей.



«Мы обещали сделать все, что в наших силах, чтобы дать каждому ребенку самый лучший и здоровый старт в жизни. <…> Мы переходим от того, чтобы Национальная служба здравоохранения лечила болезни, к их профилактике», — сказала министр здравоохранения Эшли Далтон.



