Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году

Фото: Peter Glaser/Unsplash

Катар, принимавший мужской чемпионат мира по футболу в 2022 году, хочет организовать первый в истории женский клубный чемпионат мира в январе 2028 года. Об этом сообщает The Guardian.

При этом национальная женская сборная Катара, созданная в 2009 году, не проводила официальных матчей более десяти лет и не имеет рейтинга ФИФА.

The Guardian отмечает, что Катар обладает рядом практических преимуществ для проведения турнира. Среди них — современные стадионы, построенные к чемпионату мира 2022 года, теплый зимний климат и прочные связи с руководством ФИФА. Другим потенциальным организатором чемпионата могла бы стать Саудовская Аравия, но она уже запланировала на январь 2028 года проведение испанского Суперкубка.

Предполагается, что женский турнир, который будет проходить раз в четыре года, создаст серьезную нагрузку на футбольный календарь. Введение 16-командного соревнования в январе заставит многие национальные чемпионаты, включая ведущие европейские лиги, пересмотреть свои графики и ввести более длительные зимние паузы.

Формат предусматривает участие не менее пяти европейских клубов, по две команды от Азии, Африки, Южной и Северной Америки, а также три места, которые будут разыграны в квалификационном турнире с участием всех конфедераций. ФИФА пока не объявила официального процесса выбора принимающей стороны и детальных критериев отбора участников.

