The New York Times опубликовал список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
В России с февраля увеличится материнский капитал
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
Себастьян Стэн может сыграть в фильме «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном и Скарлетт Йоханссон
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов

The New York Times опубликовал список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году

Фото: Jorge Alcala/Unsplash

Американская газета The New York Times опубликовала список из 52 мест, которые стоит посетить в 2026 году.

Первое место в перечне отдали «Революционной Америке». Редакция издания советует приехать в США на празднование 250-летия страны, увидеть парады, выставки, посетить матч чемпионата мира по футболу и концерт в Вашингтоне 4 июля.

Вторую строчку в списке заняла Варшава. Польскую столицу выделили благодаря новому музею современного искусства, расположившемуся в сталинской высотке Дома Культуры, и авангардному театру TR Warszawa.

«На протяжении десятилетий польская столица считалась скорее прагматичной, чем притягательной. В 2026 году ее нужно увидеть заново», — заявил автор газеты Эй Джей Голдман.

На третьей позиции рейтинга оказался Бангкок с его немногочисленными зелеными зонами, центром современного искусства Dib Bangkok и находящемся вблизи города буддийским храмовым комплексом Ват Чайваттханарам. Последний открылся недавно после 12-летней реставрации.

В перечень рекомендаций включили также полустров Оса в Коста-Рике, индийский тигриный заповедник Бандхавгарх, центр грядущего футбольного мундиаля Даллас, алжирский портовый город Оран и знаменитое шоссе 66, которое уже 100 лет соединяет Чикаго и калифорнийскую Санта-Монику.

«Прокатитесь по трассе Sidewinder, состоящей из 191 крутого поворота, недалеко от Оутмана, штат Аризона, где Черные горы переходят в пустыню. Посмотрите на произведения искусства аутсайдеров, например, на „Синего кита“ в Катусе, штат Оклахома, новый центр для посетителей которого откроется в апреле. Остановитесь в обновленном отеле El Rancho в Гэллапе, штат Нью-Йорк, где останавливались такие звезды, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек», — советует NYT.

Среди других тревел-идей года — карибский остров Саба, район Побленоу в Барселоне, горы Непала, Байройтский оперный фестиваль, поездка на поезде среди Канадских Скалистых гор, австралийский Топ-Энд и город Пенанг в Малайзии.

В список также вошли японский город Нагасаки, горный курорт Брей-Червиния в итальянских Альпах, мыс Фроуард в Чили, Сейшельские острова, острова Трена в Норвегии, австралийский Мельбурн, Армения, Исландия и Вьетнам.

Расскажите друзьям