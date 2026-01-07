The New York Times опубликовал список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году

Американская газета The New York Times опубликовала список из 52 мест, которые стоит посетить в 2026 году.
Первое место в перечне отдали «Революционной Америке». Редакция издания советует приехать в США на празднование 250-летия страны, увидеть парады, выставки, посетить матч чемпионата мира по футболу и концерт в Вашингтоне 4 июля.
Вторую строчку в списке заняла Варшава. Польскую столицу выделили благодаря новому музею современного искусства, расположившемуся в сталинской высотке Дома Культуры, и авангардному театру TR Warszawa.
«На протяжении десятилетий польская столица считалась скорее прагматичной, чем притягательной. В 2026 году ее нужно увидеть заново», — заявил автор газеты Эй Джей Голдман.
На третьей позиции рейтинга оказался Бангкок с его немногочисленными зелеными зонами, центром современного искусства Dib Bangkok и находящемся вблизи города буддийским храмовым комплексом Ват Чайваттханарам. Последний открылся недавно после 12-летней реставрации.
В перечень рекомендаций включили также полустров Оса в Коста-Рике, индийский тигриный заповедник Бандхавгарх, центр грядущего футбольного мундиаля Даллас, алжирский портовый город Оран и знаменитое шоссе 66, которое уже 100 лет соединяет Чикаго и калифорнийскую Санта-Монику.
«Прокатитесь по трассе Sidewinder, состоящей из 191 крутого поворота, недалеко от Оутмана, штат Аризона, где Черные горы переходят в пустыню. Посмотрите на произведения искусства аутсайдеров, например, на „Синего кита“ в Катусе, штат Оклахома, новый центр для посетителей которого откроется в апреле. Остановитесь в обновленном отеле El Rancho в Гэллапе, штат Нью-Йорк, где останавливались такие звезды, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек», — советует NYT.
Среди других тревел-идей года — карибский остров Саба, район Побленоу в Барселоне, горы Непала, Байройтский оперный фестиваль, поездка на поезде среди Канадских Скалистых гор, австралийский Топ-Энд и город Пенанг в Малайзии.
В список также вошли японский город Нагасаки, горный курорт Брей-Червиния в итальянских Альпах, мыс Фроуард в Чили, Сейшельские острова, острова Трена в Норвегии, австралийский Мельбурн, Армения, Исландия и Вьетнам.