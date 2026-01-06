Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд

В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд

Фото: wikipedia.org

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с актрисой Юлией Пересильд, съемки которого прошли на МКС.

В эфире подкаста «Бег вреден» он сказал, что такие полеты очень дорогие и их нужно совершать только для развития науки. «Я был против самого этого фильма. Я против туризма на станцию. Там нужно делать науку, там не место клоунам, артистам, туристам и так далее», — добавил Корниенко.

По словам Корниенко, отправка актрисы и режиссера «Вызова» на МКС сломали график полетов космонавтов и экспериментов. Он также сравнил российскую картину с культовым американским фильмом «Аполлон 13», который сняли просто на Земле. 

«Один человек из отряда космонавтов вообще не слетал. Ему просто судьбу испортили», — сказал Корниенко. Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источник из отрасли писала, что Андрей Бабкин упустил последний шанс отправиться в космос из-за съемок фильма «Вызов».


 

Михаил Корниенко — российский летчик-космонавт, совершивший два полета на МКС. Общая продолжительность выходов — 12 часов 17 минут.

«Вызов» стал первым в мире художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции. Его премьера состоялась в 2023 году. По сюжету торакальный хирург Женя в исполнении Юлии Пересильд должна  провести операцию в условиях невесомости.

Расскажите друзьям