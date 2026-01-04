В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»

Фото: @hollywoodgraveyard

Спустя два года после смерти актера Мэттью Перри — актера, сыгравшего Чендлера в сериале «Друзья», — на его могиле в Лос-Анджелесе установили памятную табличку, сообщает EntertainmentWeekly. В надписи содержится трогательная отсылка к его самой известной роли

На плите выгравировано:

«Мэттью Лэнгфорд Перри

19 августа 1969 г. — 28 октября 2023 г.

Глубоко Любимый

Друг».

Последняя строка — отсылка к сериалу «Друзья», в котором Перри снимался на протяжении десяти сезонов, с 1994 по 2004 год.

Актер похоронен на кладбище «Форест-Лаун в Лос-Анджелесе». По соседству находятся могилы других известных деятелей кино: Бриттани Мерфи, Пола Уокера, Джона Риттера, Бастера Китона, Билла Пэкстона, Стена Лорела и Дэвида Кэррадайна.

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Его тело обнаружили в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Актер долгие годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Перри принимал инъекции препарата в течение нескольких недель до смерти. Когда врачи клиники отказались увеличить ему дозу, актер стал добывать его нелегальным путем.

По делу о его смерти были предъявлены обвинения пяти людям. В их числе ― доктор Сальвадор Пласенсия (недавно его приговорили к 2,5 годам тюрьмы) и доктор Марк Чавес, продававшие кетамин; личный помощник Перри Кеннет Ивамаса, который помогал покупать препарат и даже делал актеру инъекции; и Эрик Флеминг, перепродававший Перри кетамин, полученный от Джасвин Сангхи, известной как «королева кетамина».

