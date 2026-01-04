В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов
По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности
Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом
Маск рассказал, что однажды сломал компьютер налоговой службы США

В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию

Фото: Rawpixel/Freepik

В 2026 году в России введут новую медицинскую должность — «врач по медицине здорового долголетия». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Минздрав России должен добавить новую позицию в номенклатуру должностей медработников. Это должны сделать до 1 апреля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение продолжительности жизни и поддержка активного долголетия — это ключевые приоритеты государственной политики. Уже утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста на ближайшие пять лет.

Кроме того, с 1 января 2026 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости. Их повысят на 7,6% —  выше прогнозируемого уровня инфляции.

