В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию

В 2026 году в России введут новую медицинскую должность — «врач по медицине здорового долголетия». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ правительства.
Минздрав России должен добавить новую позицию в номенклатуру должностей медработников. Это должны сделать до 1 апреля.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение продолжительности жизни и поддержка активного долголетия — это ключевые приоритеты государственной политики. Уже утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста на ближайшие пять лет.
Кроме того, с 1 января 2026 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости. Их повысят на 7,6% — выше прогнозируемого уровня инфляции.