Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%

Эффективность новой отечественной вакцины для терапии меланомы «Неоонковак» составляет более 90%. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам ― порядка 90%», ― сказал Гинцбург. Он отметил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.
Вакцина от меланомы была разработана совместно НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина. Ее производитель ― НМИЦ радиологии.
В декабре фабрика НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. По словам руководительницы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, доклинические исследования препарата показали его безопасность и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Скворцова говорила, что сперва разработку планируют применять для лечения колоректального рака, затем ― глиобластомы и особых видов меланомы.