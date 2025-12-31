«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»

Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»

Фото: Netflix

Netflix зафиксировал рекордное число просмотров в Рождество за всю историю сервиса. Главным драйвером стал выход новых серий «Очень странных дел», сообщает Variety. Точную аудиторию за 25 декабря платформа не раскрыла.

За неделю с 22 по 28 декабря пятый сезон «Очень странных дел» набрал 34,5 млн просмотров. Это второй лучший результат после ноябрьской премьеры с 59,6 миллионами.

В сумме последний сезон набрал 137,1 млн просмотров с момента старта. Этот результат ставит его на четвертое место среди самых популярных англоязычных сериалов Netflix за все время. 

Официально пятый сезон «Очень странных дел» попадет в рейтинг, когда станут доступны все серии. Финальный эпизод сериала выйдет 31 декабря ― одновременно на стриминге и в кинотеатрах.   

В недельном рейтинге Netflix после «Очень странных дел» идет южнокорейский фильм «Всемирный потоп» («The Great Flood»), возглавивший чарт неанглоязычных фильмов. Среди англоязычных сериалов на втором месте пятый сезон «Эмили в Париже». 

