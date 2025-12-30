Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»

Фото: Warner Bros. Television

Apple TV+ представил трейлер третьего сезона сериала «Терапия». Премьера состоится 28 января 2026 года.

Серии будут выходить еженедельно, по средам, до 8 апреля. В новом сезоне будет 11 эпизодов.

Видео: Apple TV+

Создателями шоу выступили Бретт Голдстайн, Джейсон Сигел и Билл Лоренс («Тед Лассо»). В центре сюжета — психотерапевт Джимми Лиард (Джейсон Сигел), переживающий смерть жены и решивший изменить подход к работе.

Он начинает говорить пациентам все, что думает, и этот метод кардинально меняет жизни его клиентов. После того как первый сезон исследовал тему горя и потери, а второй — прощения, третий, по словам Лоренса, будет посвящен движению вперед.

В третьем сезоне снялись Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Ури, Лукита Максвелл и Тед МакГинли. К актерскому составу также присоединились Бретт Голдстайн, Деймон Уэйанс-мл., Уэнди Малик и Коби Смалдерс.

