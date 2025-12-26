«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026

Stereoletо проводится в Петербурге ежегодно с 2002 года. Фестиваль 2025 года собрал три десятка артистов и 15 тыс. зрителей. В лайнапе были «ЛСП», Елка, «Мегаполис», «Нееет, ты что», Passmurny, «Кирпичи» и группа «Кино».