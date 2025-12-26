«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026

Фестиваль Stereoleto, который пройдет в июне 2026-го в Петербурге, поделился с «Афишей Daily» первой волной лайнапа.
На фесте выступят «Бонд с кнопкой», «Лампабикт», «Хлеб», «Борисовский тракт», The Diasonics, «Аннушкаа», «Стрио», Uncle Pecos и Obraza Net.
Stereoletо в следующем году продлится два дня ― 13 и 14 июня. Место действия ― «Севкабель Порт». Позже фестиваль переместится в Самару (27 июня) и Екатеринбург (11 июля).
Stereoletо проводится в Петербурге ежегодно с 2002 года. Фестиваль 2025 года собрал три десятка артистов и 15 тыс. зрителей. В лайнапе были «ЛСП», Елка, «Мегаполис», «Нееет, ты что», Passmurny, «Кирпичи» и группа «Кино».